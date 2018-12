La Nuova Ferrara sulla Spal: "Le seconde linee in casa della Samp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Spal di Coppa: le seconde linee in casa della Samp". La Coppa Italia non arriva nel miglior momento per la squadra di Semplici, alle prese con un ciclo di scontri diretti fondamentale per la permanenza in Serie A. Il tecnico toscano la utilizzerà per dare spazio a chi gioca meno, dandogli così l'occasione anche di mostrare il proprio valore in chiave campionato.