La Nuova Ferrara titola: "Per la SPAL una pessima prova"

La Nuova Ferrara di questa mattina critica la squadra di Semplici titolando: "Per la SPAL una pessima prova. Battuta dalla Lazio per 4-1". Il quotidiano definisce la prestazione "orribile" e soprattutto la squadra ha fatto un'impressione "pessima". Il club ferrarese dovrà trovare subito la strada per uscire da questa debacle che è pesantissima soprattutto per il morale.