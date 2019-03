La Nuova Ferrara titola: "SPAL contro l'Inter e il nemico Spalletti"

SPAL-Inter, non una partita come tutte le altre in quel di Ferrara. Leonardo Semplici vuole fare bene, magari sfruttando la stanchezza post-Europa League per i nerazzurri. "SPAL contro l'Inter e il nemico Spalletti", titola in prima pagina La Nuova Ferrara, che si proietta alla sfida e al derby toscano in panchina tra i due allenatori.