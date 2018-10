La Nuova Ferrara titola: "Stavolta Mancini ignora Lazzari"

© foto di Pierpaolo

Nella giornata di ieri sono stati resi noti i convocati dell'Italia per i prossimi impegni di ottobre e la notizia trova spazio su La Nuova Ferrara, che si concentra su una esclusione: "Stavolta Mancini ignora Lazzari", si legge in taglio alto. L'esterno della SPAL, infatti, è stato chiamato all'ultima tornata, ma per queste due partite è rimasto fuori.