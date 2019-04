© foto di Simone Lorini

La Nuova Ferrara in edicola oggi, in prima pagina, dà risalto al pari maturato ieri al Paolo Mazza tra SPAL e Genoa, un risultato che fa felici entrambe le squadre, dato che le avvicina ulteriormente al traguardo salvezza: "Tra SPAL e Genoa un pari che accontenta. In vantaggio con Felipe, raggiunta da Lapadula. Mister Semplici: punto ok, traguardo vicino". Per i ferraresi si tratta del terzo risultato utile di fila, dopo le pesantissime vittorie su Juve ed Empoli, quest'ultimo sempre più vicino alla retrocessione in B.