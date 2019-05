La Nuova Ferrara parla anche di calcio in prima pagina. "Tra SPAL e Semplici tempo di riflessioni", titola il quotidiano di oggi: l'allenatore toscano non è infatti ancora certo di rimanere al timone degli estensi per la prossima stagione. Nel frattempo la squadra, già salva, pensa a concludere bene la stagione agonistica. Nell'ultimo turno giocherà contro il Milan, diventando dunque arbitro nella lotta per un piazzamento Champions League.