Taglio alto dedicato alla SPAL sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. "Turnover SPAL in vista di Napoli" è il titolo scelto per fare il punto sulla formazione estense che andrà ad affrontare quella di Carlo Ancelotti. Spazio anche al calendario che attende gli uomini di Leonardo Semplici verso la salvezza con il pezzo dal titolo: "Tre match in sette giorni. Ecco il borsino salvezza".