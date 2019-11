"Un'Italia travolgente". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna de La Nuova Ferrara a proposito della Nazionale italiana. La formazione del tecnico Roberto Mancini ha battuto per 3-0 la Bosnia, in gol Insigne, Acerbi e Belotti, trovando così la decima vittoria su dieci. Ora la squadra azzurra affronterà l'Islanda allo stadio Mazza.