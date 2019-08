La Nuova Ferrara: "Una bella SPAL anche con il Verona"

In prima pagina, La Nuova Ferrara oggi in edicola dedica ampio spazio alla SPAL e all'amichevole di ieri contro l'Hellas Verona, antipasto della prossima Serie A. "Una bella SPAL anche col Verona" si legge nel titolo, nonostante non ci sia stato alcun gol. I biancazzurri, infatti, hanno dominato per gioco e mole di occasioni. Tanta solidità e voglia di far calcio, la squadra di Semplici sembra sulla strada giusta.