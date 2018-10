La Nuova Ferrara verso il SPAL-Frosinone: "E' la grande occasione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina titolando a proposito della prossima sfida tra SPAL e Frosinone: "E' la grande occasione per staccare le concorrenti". La squadra di Semplici affronterà in casa la penultima in classifica ora distanziata di ben 10 punti e con l'Empoli terzultima che dovrà affrontare la Juventus in casa, l'occasione di staccare gli avversari nella lotta salvezza è ghiotta.