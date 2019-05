La Nuova: "Venezia a Carpi, la salvezza terno alla lotteria"

"Venezia a Carpi, la salvezza terno alla lotteria". La Nuova, quotidiano di Venezia e Mestre, fa il punto sulla possibilità di difendere la categoria da parte dei lagunari: "Non basterà la grinta di Serse Cosmi, oggi a Carpi, per garantire la salvezza al Venezia". Oltre a vincere, i veneti dovranno sperare nella sconfitta delle altre squadre in coda alla classifica.