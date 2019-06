La Nuova Sardegna - Cagliari-Fiorentina inaugurano campo per Astori

Spazio al calcio nelle pagine sportive de La Nuova Sardegna. “Cagliari e Fiorentina inaugurano a Betlemme il campo per Astori”, si legge. Ma c’è spazio anche per la finalissima di stasera: “Tottenham-Liverpool”, in palio c’è la Champions. In basso largo al mercato: “All’Inter via all’era Conte, Sarri-Juve in stand-by”.