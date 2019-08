La Nuova Sardegna, Cagliari: "Il Ninja in Sardegna per la moglie"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nuova Sardegna, in edicola questa mattina, dedica uno spazio al Cagliari nel taglio laterale della sua prima pagina con questo titolo: "Nainggolan in rossoblù per stare vicino alla moglie". Il ritorno del Ninja in Sardegna è arrivato dopo aver detto no alle ricche offerte provenienti dalla Cina, ma soprattutto dopo il rifiuto alla Fiorentina di Rocco Commisso.