La Nuova Sardegna: "Cagliari, la salvezza è dietro l'angolo"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Il Cagliari piega la Fiorentina, la salvezza è dietro l'angolo". Questo il titolo in prima pagina de La Nuova Sardegna dopo la vittoria della squadra di Maran di ieri sera per 2-1. Adesso i sardi sono tranquilli in classifica e mancano pochi punti per guadagnarsi la permanenza in Serie A.