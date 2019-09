© foto di Mattia Verdorale

"Cagliari, non basta un gol di JP10". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina de La Nuova Sardegna dedicato alla sconfitta della squadra sarda di ieri sera contro l'Inter: "Ancora una domenica no per il Cagliari che si è dovuto arrendere all'Inter e rimane inchiodato in coda alla classifica. I rossoblù non sono stati aiutati dalla fortuna e nemmeno dal Var. Dubbio il primo gol di Lautaro Martinez, su rigore quello di Lukaku, poi insultato da una parte della curva, In mezzo il temporaneo 1-1 firmato da Joao Pedro".