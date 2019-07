La Nuova Sardegna, Cagliari: "Preso Rog dal Napoli per 15 mln"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nuova Sardegna in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio al Cagliari con questo titolo: "Dal Napoli arriva Rog: pagato 15 milioni". Il croato arriva con l'eredità pesante di Nicolò Barella, recentemente passato all'Inter. Gli azzurri incasseranno subito 2 milioni per il prestito più 13 milioni per l'obbligo di riscatto più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita.