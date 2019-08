© foto di Mattia Verdorale

"Cagliari subito ko con il Brescia". Titola così in taglio basso in prima pagina La Nuova Sardegna sulla sconfitta del Cagliari al debutto stagionale con la neopromossa Brescia per 1-0 su penalty: "Comincia male la nuova avventura del Cagliari di Rolando Maran nel campionato di Serie A: i rossoblù, davvero poco convincenti, subiscono il Brescia ed escono sconfitti per 1-0 dalla Sardegna Arena su calcio di rigore".