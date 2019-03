La Nuova Sardegna e il ko di Bologna: "La classifica si rifà pesante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Sardegna apre in prima pagina titolando: "Il Cagliari cade a Bologna. La classifica si rifà pesante". Brutto ko in Emilia per la squadra di Maran che esce senza aver segnato neanche un gol e avendone subiti due. Solo Cragno permette ai sardi di non uscire dal terreno di gioco con un passivo più importante. Sono sei i punti di distacco proprio dai rossoblu terzultimi.