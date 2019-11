La Nuova Sardegna e Mancosu: "Tifo Cagliari ma non domenica"

"Tifo Cagliari ma non domenica". Così titola in prima pagina, con più precisione in taglio basso, l'edizione odierna de La Nuova Sardegna a proposito delle parole dell'attaccante del Lecce Matteo Mancosu.Il giocatore giallorosso ha parlato così in vista della gara contro i sardi: "Sono da sempre un tifoso del Cagliari ma domenica ci giocherò contro e lo batterò".