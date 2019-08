La Nuova Sardegna sul Cagliari: "Preso Defrel, Nandez quasi"

© foto di Alessio Del Lungo

"Defrel al Cagliari, quasi fatta per Nandez". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina de La Nuova Sardegna in edicola questa mattina. L'ex attaccante della Sampdoria, attualmente alla Roma, è davvero vicino al trasferimento in rossoblù, mentre sta per concludersi l'inseguimento al centrocampista del Boca Juniors.