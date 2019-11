"Travolta la Fiorentina. Il Cagliari adesso è terzo". Titola così in prima pagina La Nuova Sardegna questa mattina in edicola. Continua il sogno dei rossoblù che all'ora di pranzo di ieri hanno distrutto la Fiorentina vincendo per 5-2. A segno anch l'ex di turno Giovanni Simeone, con un bel gol di tacco. Adesso la squadra di Maran, che ieri ha espresso un buonissimo calcio, si trova momentaneamente in zona Champions.