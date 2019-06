La Nuova Venezia sui lagunari: “Serie B più vicina”

"Venezia, la Serie B è più vicina il Palermo senza la fideiussione": Apre così La Nuova Venezia nella sua pagina sportiva facendo il punto sulla situazione fra Serie B e Serie C dopo la vicenda che vede coinvolto il Palermo. “Viste le scottature recenti, meglio andare con i piedi di piombo, ma il Palermo difficilmente potrà trovare un’uscita nel vicolo cieco in cui si è imbucato lunedì. Al di là delle dichiarazioni ottimistiche che provengono dalla Sicilia. - si legge all’interno - Se venisse applicato il regolamento per la concessione delle Licenze Nazionali, il Palermo non avrebbe alcuna chance di giocare in Serie B. I dirigenti del Venezia hanno iniziato a monitorare la situazione già nelle ore antecedenti al termine ultimo per l’iscrizione, avendo contatti diretti con la sede della Lega di B a Milano".