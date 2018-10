La Nuova Venezia: "Tacopina torna in Italia. Vecchi verso l'esonero"

© foto di Ospite

Il momento difficile del Venezia in Serie B trova spazio sulla prima pagina de La Nuova Venezia. "Venezia in crisi. Tacopina torna in Italia. Vecchi verso l'esonero" è il titolo che il quotidiano veneto propone sul possibile cambio di guida tecnica dei lagunari che in campionato hanno raccolto appena quattro punti in sei giornate.