La Provincia di Como: “Manchester in fuga, tifosi in rivolta”

Spazio alla decisione del Manchester City di non allenarsi a Como in vista della sfida contro l’Atalanta in Champions League sulla prima de La Provincia che titola: “Manchester in fuga, tifosi in rivolta”. “La protesta dopo il no degli inglesi all'allenamento in città: «Ora rifate lo stadio». - continua in prima pagina il quotidiano, poi all’interno si legge ancora - Che figuraccia, ora rifate lo stadio». Il caso: il 'no' degli inglesi all'allenamento in città scatena la reazione indignata dei tifosi del Como. Galli: «Occasione persa, dobbiamo essere all'altezza»".