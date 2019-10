La Repubblica-Bologna: "A Udine un lungo passo indietro"

© foto di Mattia Verdorale

"Bologna senza cuore nè testa, a Udine un lungo passo indietro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Bologna in edicola stamani. Apertura dedica alla sconfitta della squadra di Sinisa Mihajlovic rimediata contro l'Udinese di Tudor. Un Bologna che non ha servito una prestazione all'altezza. La rete decisiva al 27' l'ha siglata Okaka che lasciato libero di colpire di testa non sbaglia da dentro l'area.