© foto di Mattia Verdorale

"Bologna-Real, gloria e baldoria. È la notte dei 110 anni rossoblù". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica-Bologna che fa riferimento al compleanno del Bologna festeggiato con una sfida tra vecchie glorie: "Serata di gala al Dall'Ara, le vecchie glorie del Bologna affrontano quelle del Real Madrid, per festeggiare i 110 anni del Bologna, con Joey Saputo in tribuna in una notte piena di amatissimi ex. E tutti, come ha detto Seedorf, stanno facendo il tifo per Mihajlovic, che ieri è stato dimesso dal Sant'Orsola e passerà qualche giorno di riposo a Roma con la famiglia".