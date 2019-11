"Bologna, i sogni finiscono qui: brutta batosta, pessima classifica". Titola così in taglio basso in prima pagina La Repubblica-Bologna questa mattina in edicola sulla sconfitta di ieri sera da parte della squadra di Mhajlovic nel derby per 3-1 contro il Sassuolo: "Affonda il Bologna a Reggio Emilia, travolto dal Sassuolo nel derby. Giocano solo in avvio i rossoblù, sparendo alla rete di Caputo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Boga, Orsolini illude per un attimo con la rete dell1-2, ma Caputo si ripete in contropiede, portando i neroverdi sul 3-1. La barosta è seria, in totale soggezzione, ma soprattutto si fa pesante la situazione in classifica".