"Sinisa ha lasciato il Sant'Orsola. Il Dall'Ara pronto ad abbracciarlo". Titola così in prima pagina in taglio basso La Repubblica-Bologna sul ritorno davanti ai propri tifosi del tecnico serbo: "Sinisa Mihajlovic ha dormito in albergo, ieri mattina è stato infatti dimesso provvisoriamente dal Sant'Orsola, "dopo aver ricevuto senza complicazioni il primo ciclo di terapia ed aver completato tutti gli accertamenti necessari". Così ha scritto in una nota il Policlinico. Domani sera, salvo imprevisti, sarà in panchina contro la Spal per la seconda volta consecutiva".