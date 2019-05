La Repubblica-Bologna in prima: "Rossoblù valanga sul Parma"

© foto di Mattia Verdorale

"Bologna valanga sul Parma, il Dall'Ara si inchina a Mihajlovic". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Bologna sulla vittoria dei rossoblù per 4-1 contro la squadra di D'Aversa: "Un altro punticino e il Bologna festeggerà per la terza volta la salvezza. La prima due settimane fa, col 3-1 all'Empoli, e la seconda ieri con un 4-1 ancora più netto al Parma. La Serie A non è ancora matematica, ma logica e meritata, perché anche stavolta la banda Mihajlovic ha dimostrato di fare il miglior calcio nella parte destra di classifica".