La Repubblica-Bologna: "Palacio e il patto con Sinisa"

© foto di Mattia Verdorale

"Palacio e il patto con Sinisa: "Per lui ho detto no all'Atalanta". Questo il titolo in taglio basso in prima con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Bologna sui rossoblù:"Tra gli habitué delle falesie bianche di Bergeggi, sulla riviera del Ponente ligure, nessuno aveva dubitato che Rodrigo Palacio potesse cadere in tentazione, quando s'era fatta avanti l'Atalanta. El Trenza ha una parola sola. E' cosi anche quando sceglie le vacanze: sul lungomare turchese di questa spiaggia il leader rossoblù passa da anni i suoi momenti liberi".