© foto di Mattia Verdorale

"Pulgar scavalca l'Appennino e da rossoblù diventa viola". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Bologna: "L'uomo di Mihajlovic, rilanciato e rivitalizzato dal tecnico serbo, è ai saluti: varcherà l'Appennino e vestirà viola. A lungo seguito dalla Fiorentina, ieri il club toscano ha deciso di accelerare e prendersi il cileno e oggi chiuderà la trattativa. Il Bologna non può che stare a guardare e incassare i 10 milioni dell'ormai famigerata clausola".