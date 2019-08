© foto di Mattia Verdorale

"Rossoblù avanti con Kingsley, il mediano dal cuore d'oro". Titola così in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna de La Repubblica-Bologna in edicola quest'oggi: "Schouten non è ancora al meglio, Dzemaili è appena guarito, il sostituto di Pulgar non c'è a tre giorni dal campionato: così domenica a Verona toccherà a Kingsley, nigeriano che doveva finire in prestito e che invece anche a Pisa s'è ben comportato e resterà. Il ragazzo ha un cuore d'oro e a Natale è solito portare cibo e vestiti all'orfanotrofio di Abuja, capitale della Nigeria".