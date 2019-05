© foto di Giulio Falciai

"Aspetto Sinisa per 15 giorni". Questo il titolo, in prima pagina, de La Repubblica (ed. Bologna) sulle parole di Joey Saputo. Il proprietario della società emiliana infatti ha dato un ultimatum al tecnico serbo dichiarando che lo aspetterà per due settimane per poi andare a cercare un eventuale altro allenatore per la panchina rossoblù.