© foto di Mattia Verdorale

"Rossublù, un punto alla salvezza. Mihajlovic lo vuole dalla Lazio". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Bologna sul posticipo di stasera all'Olimpico tra biancocelesti e rossoblù: "Il Bologna deve ancora sudarsi la salvezza. Non aiutato dai risultati di ieri, dovrà intascare un altro punto per esser certo di rimanere in Serie A. restano quattro le squadre in corsa per evitare l'ultimo posto in B: coi rossoblù, Genoa, Empoli e Fiorentina. Il punto va preso stasera all'Olimpico con la Lazio (20.30), oppure domenica, all'ultimo turno ospitando il Napoli".