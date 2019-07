La Repubblica-Bologna: "Tomiyasu, l'ultimo giapponese"

© foto di Mattia Verdorale

"Tomiyasu, l'ultimo giapponese quei rossoblù del Sol Levante". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina de La Repubblica-Bologna dedicato al nuovo acquisto dei rossoblù: "Takehiro Tomiyasu è il secondo giapponese nella storia del Bologna, 15 anni dopo Nakata. Nel giorno in cui ha firmato il danese Skov Olsen la ribalta se l'è presa il difensore nipponico che ha promesso: "Commbatterò per Mihajlovic". Che lotta contro la leucemia, ha completato senza particolari complicazioni il primo ciclo di cure ma rimarrà ricoverato per almeno altre tre settimane".