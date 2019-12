© foto di Mattia Verdorale

"Bologna travolgente a Lecce. Sinisa lo riporta tra le prime dieci". Si apre così l'edizione odierna de La Repubblica-Bologna questa mattina in edicola. Il riferimento è naturalmente alla vittoria della squadra di Sinisa al Via del Mare contro la rosa di Liverani per 2-3. I rossoblù concludono così il 2019 in bellezza e rimanendo nella parte sinistra della classifica.