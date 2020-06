La Repubblica (ed. Bologna): "A Marassi per cercare il primo acuto"

Sfida in casa della Sampdoria per il Bologna. La squadra di Mihajlovic vuole riscattare il ko interno contro la Juventus. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "A Marassi per cercare il primo acuto. Sinisa punta su Bani, Poli e Palacio".