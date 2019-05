La Repubblica (ed. Bologna): "Benvenuti sotto il portico dei serbi"

© foto di Giulio Falciai

"Ai piedi di Mihajlovic e Djordjevic. Benvenuti sotto il portico dei serbi". Questo il titolo, in prima pagina, de La Repubblica (ed. Bologna) a proposito della formazione rossoblù. La città emiliana, infatti, festeggia celebrando i due condottieri. Sinisa Mihajlovic per quanto riguarda il calcio e la salvezza del Bologna mentre Djordjevic per quanto riguarda il basket.