Dopo la vittoriosa trasferta di Ferrara in cui il Bologna è sceso in campo con una difesa rimaneggiata, per la prossima sfida con il Brescia si profilano gli stessi dubbi di schieramento, come riporta La Repubblica (Ed. Bologna) di oggi che titola: "Dubbio Denswil difesa in ansia". L'olandese si è allenato a parte anche ieri e le speranze di un suo recupero per sabato diminuiscono sempre di più. Con il Brescia rientrerà Bani dalla squalifica ma sarà fermato Tomiyasu per somma di ammonizioni. Allarme terzini, quindi, che Mihajlovic dovrà ancora una volta andare a risolvere, viste le contemporanee assenze di Krejci e Dijks ancora infortunati.