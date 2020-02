La Repubblica (ed. Bologna), Dzemaili: "Non avevo futuro"

© foto di Alessio Del Lungo

"Non avevo futuro, torno da Donadoni". Queste le prime parole che compaiono sulla prima pagina, nel taglio laterale, di Blerim Dzemaili su La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina. Passato dai rossoblù allo Shenzhen, il centrocampista svizzero classe '86 si confessa così: "Qui ero come in famiglia".