"I libri sullo scudetto del '25". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Bologna) sullo scudetto del '25. Nella partita valida per vincere il campionato tra Genoa e Bologna, i primi giocavano per il decimo scudetto mentre i secondi per il secondo. Vinsero gli emiliani ma dopo 94 anni i liguri hanno affidato a un libro le loro rimostranze. Il Bologna, dal canto suo, ha risposto con un altro volume che elogia quella vittoria.