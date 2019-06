La Repubblica (ed. Bologna): "I rossoblù in pressing su Mihajlovic"

© foto di Alessio Del Lungo

"Oltre tre ore per convincerlo. Il Bologna in pressing su Mihajlovic". Questo il titolo in taglio basso che La Repubblica (ed. Bologna) dedica in prima pagina all'allenatore dei rossoblù. La firma ancora non c'è, ma i dirigenti sono fiduciosi che sia ormai solo questione di ore. Ieri a casa dell'ad Fenucci alla presenza di Bigon, Di Vaio e Sabatini si è svolto il tanto atteso summit.