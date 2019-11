© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina ha dedicato uno spazio centrale nella prima pagina del quotidiano ai rossoblù con il titolo seguente: "L'Inter al Dall'Ara: Bologna sogna il colpo". Stadio esaurito, Saputo e Mancini in tribuna. Palacio e Medel sono - si legge - gli ex che cercheranno l'impresa.