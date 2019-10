© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina dedica un titolo nella parte centrale della prima pagina al Bologna che ferma la Lazio di Simone Inzaghi sul 2-2: "Il derby di Sinisa è uno show, il pari alla fine va bene a tutti". Splendida coreografia della curva per il tecnico che entra in campo con la mano sul cuore e ringrazia.