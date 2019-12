© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina nel taglio basso ai rossoblù con il titolo seguente: "Il domani è senza Ibrahimovic. Da oggi Sinisa è cittadino onorario". Le parole di Sabatini hanno spento l'entusiasmo in città tra i tifosi: "Lo svedese non verrà qua perché ha fatto altre scelte".