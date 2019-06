La Repubblica (ed. Bologna), Inzaghi: "Scende in B a Benevento"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) nella sua edizione in edicola questa mattina dedica spazio in taglio basso all'ex allenatore dei rossoblù ed ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi con il titolo: "Scende in B a Benevento". Nuova avventura l'anno prossimo su una panchina sicuramente meno ambiziosa rispetto a quella del Bologna.