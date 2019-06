© foto di Alessio Del Lungo

"Dall'Ara, notte azzurra". Questo il titolo utilizzato in prima pagina da La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina. Trentamila sugli spalti per l'esordio della Nazionale di Gigi Di Biagio nell'Europeo Under 21. In campo Arturo Calabresi e Riccardo Orsolini dei rossoblù. Più la spinta di tutta Bologna.