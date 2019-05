"Bologna la salvezza è conquistata". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Bologna) sulla salvezza della squadra di Mihajlovic ottenuta ieri sera. Gli emiliani infatti, con il 3-3 del monday night, sono matematicamente esclusi dalla retrocessione in Serie B. Un grande traguardo per il Bologna che deve ringraziare Orsolini, Poli e Destro che hanno regalato il punto salvezza al tecnico serbo.