© foto di Giulio Falciai

"Luci e ombre a San Siro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Bologna) sulla partita di ieri tra rossoblù e Milan. La squadra di Mihajlovic perde 2-1 per i gol di Suso e Borini. C'è ancora da soffrire per la salvezza matematica.