La Repubblica (ed. Bologna), Mattia Destro: "Salverò il Genoa"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) dedica nel taglio basso della prima pagina quest'oggi in edicola uno spazio al Genoa con le parole dell'ex giocatore rossoblù, Mattia Destro: "Salverò il Grifone". L'attaccante ritrova così la squadra con la quale ha debuttato in Serie A a 19 anni segnando, in quella partita, il suo primo gol tra i professionisti.